Петербургские судовладельцы намерены существенно пополнить флот для зимних рейсов
Зимний флот Санкт-Петербурга может увеличиться вдвое. О планах перевозить больше пассажиров в предстоящую зимнюю навигацию сообщили судоходные компании «Астра Марин» и «Нева Тревел», рассказал директор Агентства внешнего транспорта города Геннадий Дедков.
Выступая на пресс-конференции ТАСС, господин Дедков отметил, что только эти компании работают в сегменте зимних пассажирских перевозок. Увеличить флот они собираются в связи с востребованностью услуги.
«Если говорить об аналогичных погодных условиях, как в прошлом году, то судовладельцы намерены увеличить количество судов на своих маршрутах практически в два раза по пассажировместимости»,— подчеркнул господин Дедков.
Губернатор Александр Беглов недавно рассказал, что Петербург грядущей зимой во второй раз откроет зимнюю туристическую навигацию по рекам и каналам.