Парламентарии Коми согласовали запрет на розничную продажу вейпов
На территории Республики Коми с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов. За нарушение грозит уголовная ответственность. Депутаты местного парламента приняли соответствующий закон.
Запрет поддержали большинством голосов. Помимо продажи вейпов устанавливаются дополнительные ограничения мест розничной продажи табачной продукции.
«Это снижение доступности никотиносодержащей продукции на нашей территории»,— отметила заместитель министра сельского хозяйства и торговли Коми Ольга Бабина.
В пояснительной записке к закону сказано, что потребление вейпов приобрело характер медико-социальной проблемы. Она затрагивает в первую очередь молодежь.
Запрет на торговлю вейпами с 1 марта следующего года начнет действовать и в других регионах России.