Калининградец получил 12 лет за убийство трех женщин, которое он совершил 27 лет назад
В Калининградской области 48-летнего местного жителя признали виновным в убийстве трех женщин, совершенном в мае 1999 года. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, в мае 1999 года мужчина находился в квартире своей сокурсницы, где избил и нанес ножевые ранения трем женщинам: 51-летней хозяйке квартиры, ее 82-летней матери и 21-летней дочери. Все они скончались. После этого нападавший похитил $18 тыс. и 200 немецких марок, а затем скрылся.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи продолжали работу с доказательствами, собранными на месте происшествия в 1999 году. В итоге экспертиза установила, что обнаруженные тогда следы принадлежат нынешнему фигуранту. Ранее он был судим за мошенничество.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.