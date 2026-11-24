По версии следствия, в мае 1999 года мужчина находился в квартире своей сокурсницы, где избил и нанес ножевые ранения трем женщинам: 51-летней хозяйке квартиры, ее 82-летней матери и 21-летней дочери. Все они скончались. После этого нападавший похитил $18 тыс. и 200 немецких марок, а затем скрылся.