Правительство Республики Сербской возглавит сын Милорада Додика
Правительство Республики Сербской (РС) возглавит Игор Додик, сын ее многолетнего лидера Милорада Додика, которого суд и Центризбирком Боснии отстранили в прошлом году от политики на шесть лет. Главная задача, которая ставится перед новым премьером,— обеспечить преемственность политики РС. Это означает, что курс Милорада Додика, направленный на максимальную самостоятельность Республики Сербской в составе Боснии, останется неизменным. А опираться Додик-младший, так же как и его отец, постарается, судя по всему, на поддержку России. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Сформировать новое правительство Республики Сербской Игору Додику поручил на этой неделе избранный на недавних выборах президентом РС Саво Минич. На формирование кабинета министров новому премьеру отводится 40 дней.
До того президент провел консультации с руководством правящего в республике Союза независимых социал-демократов (СНСД), председателем которого остается многолетний лидер РС Милорад Додик. В прошлом году суд и Центризбирком Боснии отлучили его на шесть лет от политики за невыполнение решений Высокого представителя мирового сообщества в Боснии и Герцеговине. Руководство правящей партии единогласно поддержало кандидатуру 37-летнего Игора Додика на пост премьера.