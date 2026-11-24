Вологодский сенатор предложил направлять налоги маркетплейсов в регионы с ПВЗ
Российские регионы, в которых расположены ПВЗ, должны получать налоги от маркетплейсов, считает сенатор от Вологодской области Роман Маслов. Он заявил об этом по итогам заседания профильного комитета Совета Федерации.
Крупные маркетплейсы, как отметил сенатор, зарегистрированы в основном в Москве или Московской области. Их пункты выдачи заказов при этом работают по всей стране.
В Вологодской области, по словам господина Маслова, открыто примерно 800 ПВЗ. Налог на прибыль в казну региона не поступает. Из-за этого область теряет часть налоговых доходов, которые раньше поступали от торговли.
«Предложил рассмотреть возможность распределять налог на прибыль пропорционально выручке, полученной цифровыми платформами в каждом субъекте»,— написал сенатор на своей странице во «ВКонтакте».
Роман Маслов с той же целью предложил зачислять налог по упрощенной системе налогообложения с индивидуальных предпринимателей по месту фактического ведения бизнеса.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге регионов по ликвидации магазинов с товарами для дома. Они стремительно теряют популярность из-за маркетплейсов.