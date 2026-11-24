В Петербурге требуют заблокировать сайт с нелегальной торговлей сим-картами
Прокуратура в Санкт-Петербурге через суд требует закрыть сайт, где идет нелегальная торговля сим-картами, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Купить сим-карты на этом ресурсе, как сказано в сообщении, можно без предъявления паспорта и оформления официального договора. На сайт может зайти любой. Доступ открыт неограниченному кругу пользователей.
«В соответствии с положениями Федерального закона "О связи" и Правил оказания услуг телефонной связи не допускается приобретение сим-карт, минуя оператора мобильной связи, без проверки сведений об абоненте»,— подчеркивает пресс-служба.
Прокурор Адмиралтейского района направил исковое заявление в суд, в котором требует признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению в РФ. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.