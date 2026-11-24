Дело о покушении на Ирину Шевыреву направили в суд Казани
В Татарстане завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство Ирины Шевыревой — супруги казанского предпринимателя Ивана Шевырева. Дело направили в суд, сообщила пресс-служба СКР.
Семерым местным жителям предъявили обвинения в зависимости от роли каждого. Одним из обвиняемых является Станислав Шевырев, свекор потерпевшей и бывший бенефициар дорожно-строительной компании «Волга-Автодор». По версии следствия, в 2024 году из-за длительного конфликта с супругой сына он поручил начальнику службы безопасности предприятия причинить женщине телесные повреждения. Тот привлек к преступлению подчиненного, который 7 ноября 2024 года наехал на госпожу Шевыреву на электровелосипеде. Женщина серьезно не пострадала.
После этого, как считает следствие, заказчик решил убить потерпевшую. Начальник службы безопасности привлек к подготовке нападения еще пятерых человек. Они следили за женщиной и выполняли другие подготовительные действия.
Утром 14 октября 2025 года один из участников группы напал с ножом на госпожу Шевыреву, когда она провожала ребенка в школу. Потерпевшей оказали медицинскую помощь.
В ходе расследования задержали всех причастных к преступлениям, в том числе непосредственного исполнителя, которого доставили в Россию из соседнего государства.
Им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой по найму), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (покушение на причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).
Ранее сообщалось, что бывший глава службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрей Черкасин написал явку с повинной и частично признал вину в деле о нападении на Ирину Шевыреву.