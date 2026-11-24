Семерым местным жителям предъявили обвинения в зависимости от роли каждого. Одним из обвиняемых является Станислав Шевырев, свекор потерпевшей и бывший бенефициар дорожно-строительной компании «Волга-Автодор». По версии следствия, в 2024 году из-за длительного конфликта с супругой сына он поручил начальнику службы безопасности предприятия причинить женщине телесные повреждения. Тот привлек к преступлению подчиненного, который 7 ноября 2024 года наехал на госпожу Шевыреву на электровелосипеде. Женщина серьезно не пострадала.