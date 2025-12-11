Андрей Черкасин признался в организации нападения на Ирину Шевыреву

Бывший глава службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрей Черкасин написал явку с повинной и частично признал вину в деле о нападении на Ирину Шевыреву. Мензелинский городской суд продлил ему арест до 14 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ Андрей Черкасин частично признал вину в нападении на Ирину Шевыреву

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ

Из материалов дела, представленных следователем первого отдела СУ СК РФ по Татарстану, следует, что Андрей Черкасин не отрицает причастность к организации противоправного деяния в отношении потерпевшей. Однако в явке есть существенная оговорка: он утверждает, что «просил совершить в отношении Ирины Шевыревой преступление лишь небольшой тяжести» и не предполагал, что деяние будет связано с покушением на жизнь.

Обвиняемого этапировали в СИЗО Мензелинска из Казани, изолировав от других фигурантов дела и адвокатов. По версии следствия, Андрей Черкасин был куратором слежки за Ириной Шевыревой.

Мотивы действий Андрея Черкасина следствие не раскрывает. Также не уточняется роль руководителя «Волга-Автодора» Станислава Шевырева, свекра потерпевшей, в деле.

По данным следствия, 14 октября Рафис Султанов напал на Ирину Шевыреву у гимназии № 94 в Казани и нанес ей множественные ножевые ранения. Рафис Султанов рассказал, что действовал по указанию других лиц и получил за это деньги. Он также рассказал журналистам о другом преступлении — наезде на Шевыреву на электросамокате в 2024 году.

Виктор Штерн