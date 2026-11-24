Парфенчиков перевел дорожные службы Карелии на круглосуточный режим работы
Из-за обильных снегопадов дорожные службы Карелии переведены на круглосуточный режим работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Артур Парфенчиков, сославшись на собственное поручение.
Больше всего осадков, по словам губернатора, выпало в южных районах региона — Лахденпохском, Питкярантском и Сортавальском, а также в Прионежском, Кондопожском и Олонецком районах. Мониторинг обстановки на трассах ведется непрерывно.
Для расчистки дорог от снега используют более 100 единиц спецтехники. Проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами работники подрядных организаций.
В каждом районе есть свои специалисты, которые отвечают за содержание дорог. Они занимаются плановыми и внеплановыми проверками. В случае необходимости выезжают на места, чтобы координировать работы, добавил губернатор.