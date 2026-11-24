Как сообщили в ведомстве, должника заранее уведомили о необходимости прекратить торговлю, однако после истечения отведенного времени павильоны продолжали работать. В связи с этим приставы провели исполнительные действия: опечатали объекты контрольными наклейками с оттиском служебной печати и обозначили места опечатывания сигнальной лентой.