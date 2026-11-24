Приставы в Анапе закрыли несколько торговых павильонов
Судебные приставы прекратили работу восьми торговых павильонов в Анапе, коммерческая деятельность которых была признана незаконной. Объекты опечатали после того, как их владелец не исполнил решение суда в установленный срок, передает пресс-служба кубанского ГУ ФССП.
Как сообщили в ведомстве, должника заранее уведомили о необходимости прекратить торговлю, однако после истечения отведенного времени павильоны продолжали работать. В связи с этим приставы провели исполнительные действия: опечатали объекты контрольными наклейками с оттиском служебной печати и обозначили места опечатывания сигнальной лентой.
Во время процедуры должник пытался препятствовать исполнению судебного решения. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности судебного пристава).
В результате принятых мер торговля во всех восьми павильонах прекращена. Исполнительное производство продолжается.