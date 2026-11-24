Полномочия по теплоснабжению в двух муниципалитетах Прикамья перейдут краевым властям
Сегодня на заседании комитета краевого парламента по инфраструктуре депутаты одобрили законопроект о передаче полномочий по организации теплоснабжения населения Нытвы и Кизела на краевой уровень. Как следует из доклада министра ЖКХ и благоустройства Прикамья Натальи Киселевой, часть полномочий будет осуществлять министерство и подведомственное ему предприятие ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). По словам министра, в ближайшие годы будет рассмотрена возможность передачи аналогичных полномочий и имущественного комплекса теплоснабжающей системы на краевой уровень в других территориях, например в Александровске.
Так, краевые власти будут организовывать теплоснабжение потребителей, рассматривать их обращения по вопросам надежности предоставления услуги, утверждать схемы теплоснабжения. Кроме этого, правительство будет согласовывать инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, контролировать выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. По словам госпожи Киселевой, это необходимо для повышения надежности системы ЖКХ. Перераспределение полномочий предусмотрено с 1 января 2027 года.
Глава краевого минЖКХ рассказала также, что минувшим летом КЭС приобрело в Нытве две блочно-модульные котельные, обеспечивающие теплом и горячей водой весь город. При этом сами тепловые сети сейчас обслуживает муниципалитет. Передача их в КЭС позволит объединить теплосетевой комплекс города и обеспечить системный подход к его обновлению.