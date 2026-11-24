Сегодня на заседании комитета краевого парламента по инфраструктуре депутаты одобрили законопроект о передаче полномочий по организации теплоснабжения населения Нытвы и Кизела на краевой уровень. Как следует из доклада министра ЖКХ и благоустройства Прикамья Натальи Киселевой, часть полномочий будет осуществлять министерство и подведомственное ему предприятие ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). По словам министра, в ближайшие годы будет рассмотрена возможность передачи аналогичных полномочий и имущественного комплекса теплоснабжающей системы на краевой уровень в других территориях, например в Александровске.