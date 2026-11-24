Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти был построен в 1732 году, а нынешнее здание Доменного корпуса возвели в 1847 году. Завод производил железо до начала ХХ века, в советские годы его перепрофилировали на выпуск корпусов для двигателей стиральных машин. В 1990-е годы завод оказался заброшен и следующие 30 лет медленно разрушался. В 2020 году пространство бывшего предприятия перезапустили в качестве креативного кластера. Сейчас здесь проводят фестиваль «Лето на Заводе». Ежегодно кластер посещают более 100 тыс. человек.