Доменный цех в Сысерти законсервируют за 38 млн и превратят в арт-пространство
В Доменном цехе завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти (Свердловская область) проведут противоаварийные и консервационные работы за 38 млн руб. и превратят его в арт-пространство. Работы планируется завершить в III квартале 2027 года, однако сроки могут сдвинуться из-за необходимых согласований с экспертами, сообщили в пресс-службе кластера «На Заводе».
Доменный цех является главным сооружением завода и признан федеральным памятником архитектуры. Работы на объекте уже начались: сначала рабочие подрядчика «НПА – Профиль – ПУ» уберут в здании аварийные пристрои, добавленные в советское время и не имеющие исторической ценности. Контур закроют от осадков и укрепят конструктив. Все работы проходят по согласованию с Управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Инженерные изыскания проходили в 2025 году.
Глава Сысерти Дмитрий Нисковских отметил, что судьба цеха вызывала беспокойство у жителей. Процесс консервации удалось запустить благодаря федеральной поддержке, усилиям администрации Сысертского округа и команды Агентства развития Сысерти. Так, 30 млн руб. муниципалитет выиграл на конкурсе Минэкономразвития РФ в номинации «Повышение узнаваемости территории», представив концепцию перезапуска пространства. «Сохранение Доменного цеха в прямом смысле откроет двери в его будущее. Помещения Завода наполнят музыка, современное искусство, арт-резиденции, театр и другие творческие, культурные практики, которые мы все семь летних сезонов до этого разворачивали рядом с Заводом или в отдельных его пространствах. Возможно, появятся интерактивные музейные форматы»,— рассказал креативный директор и сооснователь кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин.
Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти был построен в 1732 году, а нынешнее здание Доменного корпуса возвели в 1847 году. Завод производил железо до начала ХХ века, в советские годы его перепрофилировали на выпуск корпусов для двигателей стиральных машин. В 1990-е годы завод оказался заброшен и следующие 30 лет медленно разрушался. В 2020 году пространство бывшего предприятия перезапустили в качестве креативного кластера. Сейчас здесь проводят фестиваль «Лето на Заводе». Ежегодно кластер посещают более 100 тыс. человек.