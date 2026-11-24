Общая площадь двух несмежных территорий составляет 19,65 га. Первая находится в районе улиц Суздальской, Леваневского, Пожарского и Доронина, вторая — в районе улиц Купца Светешникова и Суздальской. По условиям торгов минимальный объем жилищного фонда составляет 50,7 тыс. кв. м. На реализацию проекта отводится десять лет.