«Железно» стало единственным участником торгов по КРТ во Фрунзенском районе
ООО «Специализированный застройщик „Железно Ярославль“» стало единственным участником аукциона на право комплексного развития двух территорий во Фрунзенском районе. Компания подала единственную заявку, следует из протокола комиссии от 23 ноября.
Департамент градостроительства мэрии Ярославля допустил компанию к торгам. Согласно извещению, организатор должен в течение десяти дней предложить единственному участнику заключить договор по начальной цене — 140,6 млн руб. Застройщик внес задаток в размере 14,1 млн руб. Аукцион был назначен на 26 ноября на площадке «Сбербанк-АСТ». Извещение на ГИС «Торги»
Общая площадь двух несмежных территорий составляет 19,65 га. Первая находится в районе улиц Суздальской, Леваневского, Пожарского и Доронина, вторая — в районе улиц Купца Светешникова и Суздальской. По условиям торгов минимальный объем жилищного фонда составляет 50,7 тыс. кв. м. На реализацию проекта отводится десять лет.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», постановление о комплексном развитии этих территорий в июле подписал экс-мэр Артем Молчанов. На участках разрешено строить дома высотой до 18 этажей. На первых этажах должны быть нежилые помещения.