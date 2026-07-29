Во Фрунзенском районе Ярославля под застройку МКД отдадут 196 тысяч кв. м

В Ярославле под комплексное развитие отдадут две несмежные, но расположенные рядом территории во Фрунзенском районе общей площадью 196 тыс. кв. м. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Первая территория находится в границах улиц Суздальской, Леваневского, Пожарского и Доронина. Ее площадь составляет 137 тыс. кв. м. Вторая — в районе улиц Купца Светешникова и Суздальской площадью 58 тыс. кв. м.

На этих территориях разрешено построить 8-этажные дома (до 50% участка) и 18-этажные дома (до 40%). На первых этажах должны быть нежилые помещения. На проекты комплексного развития инвесторам дадут по 10 лет.

Алла Чижова