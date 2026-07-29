Во Фрунзенском районе Ярославля под застройку МКД отдадут 196 тысяч кв. м
В Ярославле под комплексное развитие отдадут две несмежные, но расположенные рядом территории во Фрунзенском районе общей площадью 196 тыс. кв. м. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.
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Первая территория находится в границах улиц Суздальской, Леваневского, Пожарского и Доронина. Ее площадь составляет 137 тыс. кв. м. Вторая — в районе улиц Купца Светешникова и Суздальской площадью 58 тыс. кв. м.
На этих территориях разрешено построить 8-этажные дома (до 50% участка) и 18-этажные дома (до 40%). На первых этажах должны быть нежилые помещения. На проекты комплексного развития инвесторам дадут по 10 лет.