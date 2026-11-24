Подрядчик должен был завершить работы до 1 октября 2026 года, однако многочисленные переносы сроков не помогли. Строительство выполнено только на 50%. Комитет выносил компании предупреждения, назначал штрафы. В итоге администрация решила разорвать контракт за 43,5 млн руб. Выполненные работы не будут принимать и оплачивать. Закончит работы уже другой подрядчик в следующем дорожном сезоне.