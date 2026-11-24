С «Капиталстроем» вновь расторгли договор на строительство дороги в Челябинске
Компания сорвала сроки работ
Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска расторгает контракт на строительство дороги по улице Клайна с ООО «Капиталстрой» из-за срыва сроков. Об этом сообщает пресс-служба подразделения мэрии.
Подрядчик должен был завершить работы до 1 октября 2026 года, однако многочисленные переносы сроков не помогли. Строительство выполнено только на 50%. Комитет выносил компании предупреждения, назначал штрафы. В итоге администрация решила разорвать контракт за 43,5 млн руб. Выполненные работы не будут принимать и оплачивать. Закончит работы уже другой подрядчик в следующем дорожном сезоне.
Ранее с «Капиталстроем» расторгли договоры на ремонт пяти улиц в Ленинском и Советском районах. Тогда в УФАС было подано заявление на включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В этот раз комитет вновь отправит документы в антимонопольный орган.