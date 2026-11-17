Комитет дорожного хозяйства Челябинска расторг в одностороннем порядке два муниципальных контракта на ремонт пяти улиц в Ленинском и Советском районах с ООО «Капиталстрой». Подрядчик, входящий в число крупнейших дорожно-строительных предприятий региона, выигравший госконтрактов более чем на 4,3 млрд руб., сорвал нормативные сроки проведения работ, которые должны были завершиться еще 31 июля текущего года. Мэрия Челябинска отказалась принимать и оплачивать недоделанный ремонт, обязав компанию частично восстановить благоустройство перед уходом на зимнюю паузу. При этом еще в августе 2026 года совладелец «Капиталстроя» Ромик Варданян получил три года колонии за взятки экс-начальнику городской ГАИ, а в начале ноября ФНС заблокировала счета компании за неуплату налогов. По данным «Ъ-Южный Урал» в УФАС было подано заявление на включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако такое решение пока не принято.