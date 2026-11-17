Капиталнедострой
Мэрия Челябинска расторгла контракты с крупным дорожным подрядчиком
Комитет дорожного хозяйства Челябинска расторг в одностороннем порядке два муниципальных контракта на ремонт пяти улиц в Ленинском и Советском районах с ООО «Капиталстрой». Подрядчик, входящий в число крупнейших дорожно-строительных предприятий региона, выигравший госконтрактов более чем на 4,3 млрд руб., сорвал нормативные сроки проведения работ, которые должны были завершиться еще 31 июля текущего года. Мэрия Челябинска отказалась принимать и оплачивать недоделанный ремонт, обязав компанию частично восстановить благоустройство перед уходом на зимнюю паузу. При этом еще в августе 2026 года совладелец «Капиталстроя» Ромик Варданян получил три года колонии за взятки экс-начальнику городской ГАИ, а в начале ноября ФНС заблокировала счета компании за неуплату налогов. По данным «Ъ-Южный Урал» в УФАС было подано заявление на включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако такое решение пока не принято.
Администрация Челябинска в лице Комитета дорожного хозяйства города приняла решение о расторжении в одностороннем порядке контрактов, заключенных с ООО «Капиталстрой», из-за срыва графиков работ и ухудшения погодных условий, которые не позволяют качественно уложить асфальтобетонное покрытие на улицах, ремонт которых взялся делать подрядчик.
Согласно условиям договоров, «Капиталстрой» обязался до 31 июля 2026 года завершить комплексный ремонт дорожной сети в двух районах областного центра. В Советском районе работы велись на улице Кузнецова (на участке от Трактовой до Блюхера) и на улице Плеханова (от Цвиллинга до Российской). В Ленинском районе ремонту подлежали улица Харлова (от Игуменки до Гагарина), улица Агалакова (от Гагарина до Барбюса) и улица Вагнера (от Агалакова до дома № 134б по улице Барбюса).
В ходе выполнения работ заказчиком неоднократно фиксировались различные нарушения. В адрес ООО «Капиталстрой» была направлена серия официальных претензий с применением финансово-штрафных санкций. Дополнительным фактором для разрыва отношений стало систематическое непредоставление подрядчиком исполнительной документации в адрес организации, осуществляющей строительный контроль.
В результате КДХ Челябинска принял решение не принимать и не оплачивать фактически выполненный объем работ на всех пяти объектах. Дорожное полотно останется в текущем техническом состоянии на весь зимний период 2026–2027 годов, а «Капиталстрой» обязан за свой счет выполнить лишь минимальный объем работ по восстановлению нарушенного благоустройства для обеспечения проезда. Завершать ремонт улиц Кузнецова, Плеханова, Харлова, Агалакова и Вагнера в следующем строительном сезоне будет новый подрядчик.
Также ООО «Капиталстрой» допустило просрочку при строительстве автодороги по улице Клайна в микрорайоне Парковый. Администрация города разработала проект реконструкции за 4,5 млн руб., в декабре 2025 года земельный участок был официально передан в муниципальную собственность, а весной 2026 года начались строительные работы. 21 мая площадку лично проинспектировал глава Челябинска Алексей Лошкин, заявив о намерении жестко контролировать соблюдение сроков.
Цена контракта на строительство дороги по улице Клайна составляла 57 млн руб. В ходе аукциона ООО «Капиталстрой» снизило цену до 43,5 млн руб. По условиям соглашения подрядчик должен был ввести объект в эксплуатацию до 1 октября 2026 года. Впоследствии срок завершения работ был официально продлен до конца октября, а затем в КДХ заявили о переносе даты сдачи на 10 ноября с применением штрафных санкций.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Капиталстрой» зарегистрировано в Челябинске в августе 2007 года. Уставный капитал компании составляет 10,59 тыс. руб. Предприятием в равных долях владеют его генеральный директор Игорь Казанцев и предприниматель Ромик Варданян. Доходы «Капиталстроя» за 2025 год составили 802,58 млн руб., чистая прибыль — 1,016 млн руб.
За время своей деятельности ООО «Капиталстрой» заключило 36 государственных и муниципальных контрактов на сумму 4,3 млрд руб. Главными заказчиками выступали Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Комитет дорожного хозяйства города Челябинска и ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Финансовое положение и хозяйственная деятельность подрядчика осложнены претензиями контрольных и надзорных органов. В отношении компании открыто 259 текущих исполнительных производств на общую сумму 9,89 млн руб. (еще 1856 производств на 72,64 млн руб. завершено). В арбитражных судах рассматривается 13 дел, где компания выступает ответчиком с совокупной исковой нагрузкой свыше 22,36 млн руб. Кроме того, 9 и 11 ноября 2026 года ИФНС России по Советскому району Челябинска вынесла решения о приостановлении операций по счетам ООО «Капиталстрой» из-за задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
В августе нынешнего года совладелец компании Ромик Варданян был признан виновным в даче взятки экс-начальнику ГАИ Челябинска Александру Гайде и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн руб.
Кроме того, господин Варданян является учредителем (доля —50%) в ООО «Магистраль». Эта компания с доходом за 2025 год в 1,2 млрд руб. в ноябре 2026 года привлечена в качестве третьего лица к иску Генеральной прокуратуры РФ к структурам «Ойкумена»/«Урал сервис групп» и семье экс-контрразведчика Геннадия Вильшенко о национализации дорожных активов Челябинской области стоимостью свыше 20 млрд руб.
Срыв муниципальных контрактов с участием ООО «Капиталстрой» происходит не в первый раз. Осенью 2024 года мэрия Челябинска оштрафовала «Капиталстрой» на 1,15 млн руб. за срыв сроков ремонта проспекта Победы (на участке от улицы Российской до Бажова), где дорожники срезали старый асфальт и разрушили тротуары, не обеспечив альтернативных путей для пешеходов. Схожая ситуация сложилась и с ремонтом улицы Агалакова: предприятие сорвало обязательства по ее восстановлению, однако подрядчику уже было перечислено 405 млн руб. из предусмотренных контрактом 473 млн руб. А за ремонт подъезда к Челябинску в 2026 году администрация города выплатила компании 69 млн из общей суммы в 79 млн руб.
По данным источника «Ъ-Южный Урал», в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области было направлено заявление о включении ООО «Капиталстрой» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Однако в базе данных ведомства сведения о включении «Капиталстроя» в РНП отсутствуют. На запрос «Ъ-Южный Урал» о причинах невключения подрядчика в реестр в региональном УФАС оперативно ответить не смогли.