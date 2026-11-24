По информации ведомства, 57-летняя женщина за рулем Renault Logan ехала по Красноборской улице со стороны проспекта Авиаторов. На перекрестке с улицей С. Орджоникидзе при повороте налево она не уступила дорогу мотоциклу Kugoo, который двигался навстречу прямо.