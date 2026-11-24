В Ярославле в ДТП с мотоциклом пострадали два подростка
Двое несовершеннолетних госпитализированы после столкновения мотоцикла Kugoo с автомобилем Renault Logan на Красноборской улице в Ярославле. По данным Госавтоинспекции, авария произошла 23 ноября около 18:20.
По информации ведомства, 57-летняя женщина за рулем Renault Logan ехала по Красноборской улице со стороны проспекта Авиаторов. На перекрестке с улицей С. Орджоникидзе при повороте налево она не уступила дорогу мотоциклу Kugoo, который двигался навстречу прямо.
В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир мотоцикла — двое несовершеннолетних юношей. Их доставили в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.