Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области выросла на 13,1%
В Тюменской области в период с 16 по 22 ноября зафиксирован рост числа случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель увеличился на 13,1% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Эпидемиологический порог не превышен ни в одной из возрастных групп, ни в совокупном населении региона. Циркулируют вирусы негриппозного происхождения.
Кампания по вакцинации от гриппа в Тюменской области продолжается. Жители могут получить прививку в поликлиниках по месту жительства. На начало недели вакцинацию прошли почти 900 тыс. человек.