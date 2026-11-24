Рабочий погиб на стройплощадке на Восточной в Екатеринбурге
В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройплощадке на ул. Восточная в Октябрьском районе, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Инцидент произошел днем 23 ноября.
По информации следствия, во время выполнения работ на объекте обрушился откос котлована. Под завалами оказался 55-летний рабочий, находившийся в котловане, который скончался на месте от полученных травм.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы и запрашивается необходимая документация. Также назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.