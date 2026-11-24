«Просто клиника какая-то»
«Ъ Северо-Запад» публикует отрывок из новой книги основателя журнала Fuzz о последнем годе жизни Сергея Курехина
Основатель и главный редактор легендарного журнала Fuzz Александр Долгов написал новый роман «№418», посвященный смелому экспериментатору и виртуозному троллю Сергею Курехину, сделав это в псевдодокументальном ключе. Повествование ведется от лица офицера-подводника, оказавшегося волей случая в самой гуще 1990-х годов. В центре сюжета — последние годы жизни петербургского музыканта, который к тому моменту страстно увлекся оккультизмом и политикой. В представленном фрагменте автор рассказывает, как Сергей Курехин организовывал концерт лидера британского электронного поп-дуэта Soft Cell Марка Алмонда и был вынужден проявить менее известную часть своей натуры.
— Когда я стал писать для RF, одна из моих первых заметок как раз и была про Курехина, а точнее — про премьеру псевдодокументальной короткометражки «Комплекс невменяемости», в котором Сергей сыграл главную роль — чеканутого профессора Гендельбаха, лауреата Нобелевской премии. Создатели фильма представили его публике в Доме кино (как сейчас помню, в так называемый «день неприятностей», то есть в пятницу тринадцатого ноября 1992 года). Стоит заметить, что имя режиссера-постановщика Сергея Дебижева было на слуху у меломанов благодаря клипам «Поезд в огне» и «Полярники», снятым для группы «Аквариум» и ставшими культовыми в среде «аквариумистов».
Четырьмя месяцами ранее Дебижев отметился в БКЗ «Октябрьский» шумной презентацией полнометражной картины «Два капитана — 2», где в ролях «капитанов» выступили Курехин и Гребенщиков (Борис Гребенщиков признан Минюстом иноагентом), неожиданно для всех возобновившие сотрудничество после творческой паузы, продолжавшейся пять лет. Помните, я как-то рассказывал про их разрыв, произошедший после скандальной публикации в «Ленинградской правде» — едкого отклика Курехина о группе «Аквариум».
Тем летним вечером концертный зал «Октябрьский» переполнился рок-н-ролльным народом — премьера вызвала громадный интерес у потенциальной аудитории, которую в гайдаровские времена «шоковой терапии» не слишком баловали подобными зрелищами. Кинопросмотр предваряло импровизационное шоу с участием танцующих девушек, облаченных в черные фраки и щелкающих электротрещотками, сопровождая резкими звуками техничные и динамичные экспромты Курехина за роялем. Маэстро находился в лихорадочном возбуждении, и внезапно, видимо, пресытившись собственным исполнением, начал «колобком» кататься по полу, исторгая из себя странные вокализы, отчего публика пришла в неистовый восторг… Увы, ничего подобного на премьере «Комплекса невменяемости» и в помине не было. В Доме кино не оказалось даже самого Курехина, что в полной мере соответствовало «дню неприятностей».
Надо отдать должное остроумию создателей «Комплекса» — они удачно вывернулись из ситуации, объявив, что Капитан отсутствует по уважительной причине, и сообщили подробности, мол, самолет, в котором маэстро летел из Турции на презентацию фильма в Питер был… обстрелян террористами над территорией Северного Кавказа и совершил вынужденную посадку в одной из станиц терских казаков.
Поведали об этом с невозмутимыми физиономиями в обыденно-абсурдистском стиле, присущем и самому Капитану, но тут же поспешили успокоить аудиторию, не беспокойтесь, господа хорошие, жив-здоров наш драгоценный Сергей Анатольевич!
А никто и не беспокоился — на премьере такого дурацкого фильма, как «Комплекс невменяемости», было бы наивно принять услышанное за чистую монету. Что же касается меня, то, не желая разбираться в художественных достоинствах фильмах и примерять на себя несвойственную мне роль досужего киноведа, в отчете о мероприятии я сосредоточил внимание на информационной составляющей прошедшей акции, взяв на себя смелость немного развить тему мифического «перелета» Капитана из точки А в точку Б, не забыв присовокупить к тексту спасительное вводное сочетание «по слухам», оправдывающее измышление автора. Получилось весьма забавно. Долгову пришелся по вкусу короткий опус, и он сразу поставил его в верставшийся номер — как «горячую новость» — в RF №8, где на обложке красовалась группа «ДДТ» по случаю недавней презентации концертной программы «Черный пес Петербург».
Долгов рассчитывал напечатать газету до конца 1992 года. Двадцать девятого декабря повез в типографию готовый оригинал-макет. Но там его ждал облом: если бы он явился в кассу на два часа раньше, то оплатил бы печать по расценкам 1992 года, после обеда же цены подскочили на добрую половину — в стране галопировала инфляция. Следовало срочно найти недостающую сумму, и Долгов снова обратился ко мне. Я, безусловно, подсобил — на такое праведное дело, как печать рок-н-ролльной газеты, денег не жалко. Номер получился классным: там оказалась масса интересных, информационно насыщенных материалов и, пожалуй, впервые в российской рок-периодике появилась статья о новейшей штатовской сенсации — группе Nirvana. По материалам западной рок-прессы ее подготовил Алексей Курбановский, новый автор RF, искусствовед по образованию и рок-энциклопедист по увлечениям, а также крупный собиратель западного рок-винила. В прошлом — гражданский моряк, работавший переводчиком на советских пассажирских лайнерах; он два раза обошел вокруг света, покупая в заморских портах на валюту заветные пластинки. В общем, личность во многих отношениях примечательная.
Долгов говорил, что внешним обликом и манерностью Курбановский напоминал ему Джарвиса Кокера, вокалиста группы Pulp (вечно Саше двойники мерещились). По мне — так ничего общего, разве что оба — и Курбановский, и Кокер — очкарики.
Вскоре газету с заметкой о премьере «Комплекса невменяемости» я имел удовольствие преподнести Курехину — Долгов давал неограниченное количество экземпляров для презентов нужным людям, вот так в то время и работала нехитрая раскрутка издания. Встретил я Курехина случайно: столкнулся нос к носу у музыкального магазинчика «Рок Остров», что на Кирочной улице по соседству с кинотеатром «Спартак». Наверняка вам знакомо это культовое место, увековеченное Балабановым в первой части «Брата», куда по сюжету фильма несколько раз захаживал Данила Багров, безрезультатно гоняясь за свежим диском «Наутилуса». Правда, в те годы вывеска была англоязычной, но не в том суть… Словом, Капитан выходил из рок-магазина с охапкой приобретенного винила, а я тут как тут... Вот удача! Наши глаза встретились, и я поздоровался. Он ответил. Остановился, охватил меня цепким взглядом, и с приветливой улыбкой произнес:
— А я вас, кажется, знаю — ведь это вы маршировали с юными моряками во Дворце молодежи?..
— Ага,— кивнул я в ответ, ощутив приятную волну воспоминаний,— было дело.
— Помню, фамилия у вас редкая — кажется, Реутов?..
— Рекрутов,— поправил я.
— Да-да, Рекрутов… капитан-лейтенант Рекрутов.
— Теперь — капитан третьего ранга… правда, уже запаса.
— Что — ушли со службы?
— Уж два года как уволился — надоело, знаете ли, все время брать под козырек!
— И чем теперь занимаетесь, если не секрет?
— Всем понемногу — коммерцией в основном, а в свободное время… в свободное время люблю музыку слушать,— я не стал хвастать, что сотрудничаю вне штата с RF.— У меня… вы очень удивитесь, есть свежий номер газеты Rock Fuzz, в которой напечатана информация о вас, а также о премьере «Комплекса невменяемости».
Курехин буквально растопырил глаза от подобного поворота событий…
Достав газету, я зачитал сенсационную новость о том, что «В "черную" пятницу ноября в Доме кино…» Ну и далее по тексту с интонацией, столь значительной, будто произносил булгаковские строчки: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката…» Курехин смеялся до слез, похоже, по достоинству оценив мой опус и мою выразительную декламацию.
— Просто клиника какая-то… кто автор этого бреда? — вдоволь насмеявшись, спросил Сергей.
— Об этом история умалчивает… В самом деле, авторство здесь не указано,— деловито ответил я, для верности подсунув Курехину под нос полосу с новостным блоком.— Как видите, тут все новости без подписей.
Довольна странная «фишка» Долгова — не указывать авторов в разделе новостей, очень характерная для RF образца 1993 года, видимо, подсмотренная им у британских рок-коллег, на которую авторы, пожалуй, все, кроме меня, обижались на него за сей «фирменный стиль», ну, да ладно — кто старое помянет...
Естественно, я подарил Курехину газету, и мы стали прощаться, когда он поинтересовался, смотрел ли я фарсовую короткометражку Дебижева? Мне не хотелось его разочаровывать и признаваться в том, что фильм на деле — полное барахло, и развивать тему в таком же духе, поэтому я попросту соврал, сказав, что пока еще не удалось увидеть. И тут очень кстати упомянул о другой кинокартине, снятой под занавес советской эпохи в 1991 году, где Курехин весьма достоверно сыграл роль главного персонажа — интеллигентного коммерсанта среднего пошиба, хладнокровно и довольно изобретательно расправляющегося с бандитами, мстя им за убиенного друга и своего напарника по бизнесу.
«Лох — победитель воды» так называется тот авангардный фильм, и я помнил его, поскольку животрепещущая тема рэкета, поднятая в картине, оставалась по-прежнему актуальной и напрямую касалась меня: я сполна прочувствовал все «прелести» жизни «лихих» девяностых на собственной шкуре.
И в бензиновой истории на трассе, когда пострадал в стычке с кровожадным Гнусом, сильно пожалел, что не экипирован, как обманчиво простоватый электронщик Лох из фильма. А как пригодился бы самопальный жилет, оснащенный «мильоном» разномастных конденсаторов для сколачивания смертельного заряда тока и подаваемого на супротивника через специальную перчатку при касании с проволокой, намотанной на нее,— уж больно эффектной была расправа с одним из бандитов в финале картины под звериный рык Лоха: «На! Получай, гад!»
— Эх, Вадим-Вадим,— укоризненно покачал головой Курехин, дослушав до конца мою эмоциональную тираду,— наивный вы человек, как погляжу… Это ж кино, почти научная фантастика! Таких жилетов сроду не существовало в природе, у съемочной бригады имелся один экземпляр — обыкновенный муляж, его сварганили художники фильма, а для достоверности добавили в кадр спецэффекты с электроразрядом… Если б вы знали, как я намучился на съемках, таская тяжеленную дуру с конденсаторами, может, и не мечтали бы о подобном устройстве.
Та встреча с Курехиным произошла в январе 1993-го. Не сомневайтесь — были и другие. Одна из них, случившаяся через несколько месяцев в мае того же года, пожалуй, запомнилась больше всего, о ней сейчас и расскажу. Для полноты атмосферы не могу не вспомнить о характерной примете той весны — ею стало внезапное нашествие на Петербург адептов «Белого братства», тоталитарной религиозной секты, зародившейся в Киеве на рубеже конца восьмидесятых — начала девяностых и стремительно распространившейся по территориям братских республик: Украины, Белоруссии и России. Могу констатировать, что последователями сего отвратительного неорелигиозного движения, как правило, становились совсем молодые люди с неокрепшими душами. До нас дошел реальный факт о том, что жертвой братства стал один из нахимовцев; паренек покинул училище, поддавшись злодейским проповедям, благо, его удалось отыскать и спасти.
На время «служебной командировки» в Петербург «братство» получило временный приют в спортзале средней школы на улице Турку. Удалось-таки обработать тамошнюю директрису липучими проповедями, возможно, загипнотизировали или попросту «бабок» отвалили. Поговаривали, что денег у «братства» — немерено, их деятельность называли чуть ли не экспериментальным проектом спецслужб, ясный пень, что не наших. Каждое утро «белые братья» — юноши и девушки в грязно-серых хламидах — направлялись в центр города, таскались там целый день по Невскому проспекту, грозно возвещая о грядущем конце света, а поздно вечером, голодные и измученные возвращались в купчинское стойбище.
Да, в безысходное время мы жили, терпя подобные выкрутасы… А уж о концертах западных звезд тогда нельзя было и мечтать! И вдруг… не просто хорошая новость — бомба! В Питер должен приехать бывший лидер британского электронного поп-дуэта Soft Cell — Марк Алмонд, почти десять лет выступающий сольно.
Концерт был заявлен на восьмое мая во Дворце Белосельских-Белозерских, где располагался городской культурный центр. Организатором концерта выступил Сергей Курехин. Стоит ли говорить о том, какие чувства вызвал приезд британской поп-звезды у меня и Долгова. Газета Rock Fuzz выпускалась уже третий год, и редакция старалась быть в курсе музыкальных событий и, конечно, мимо подобного концерта пройти никак не могла — в отличие от журналистов из официальных СМИ, дружно проигнорировавших приезд знаменитого певца, как теперь думается — из-за банальной некомпетентности.
Часа за два до заявленного начала концерта Долгов, Курбановский и я встретились на Невском проспекте у входа во дворец. Алексей, свободно владевший английским языком и хорошо знакомый с творчеством Алмонда, намеревался взять у артиста эксклюзивное интервью и опубликовать его в RF. Но как-то подозрительно тихо было в знаменитом палаццо у Аничкова моста… Курехина мы нашли в приемной директора — в компании Сергея Бугаева по прозвищу «Африка», верного «оруженосца», неизменного ассистента всех его концертных проектов: там с минуты на минуту ожидался важный телефонный звонок из Нарвы. Весьма эмоционально с использованием оборотов ненормативной лексики застрельщик мероприятия посвятил нас в суть проблемы, радуясь возможности выпустить пар. Пребывал Курехин в крайне дурном расположении духа, и немудрено: концерт-то под угрозой срыва. И какой концерт!
Как оказалось, всю британскую команду в составе Марка Алмонда, а также его аккомпаниатора, тур-менеджера и бойфренда на российско-эстонской границе тормознул офицер-пограничник в звании майора по фамилии Гераськин, вошедший в историю благодаря этому эпизоду: принципиальный служака не пожелал пропустить англичан через российско-эстонскую границу в Ивангороде на том основании, что у заморских гостей к тому моменту российская виза оказалась использованной. Дело в том, что до приезда в Таллин Алмонд выступил в Новосибирске и российскую границу уже дважды пересекал в обе стороны. Прискорбно, что в результате инцидента могли отмениться концерты в Петербурге и Москве.
По свидетельству Ника Хоббса, тогдашнего тур-менеджера британского артиста, от бед, свалившихся на границе, Марк Алмонд буквально рыдал и молил менеджера только об одном, чтобы его поскорее отправили домой в Лондон… И неудивительно: поп-звезду шокировала абсолютно необорудованная пограничная зона — никаких тебе туалетов, магазинов дьюти-фри, комфортабельных кафе и ресторанов. На заброшенной дороге — одинокий пограничный столб со шлагбаумом и хилая таможенная будка. Вот и все удобства…
Уверен, концерт в Питере так бы и накрылся медным тазом, если б Курехин не проявил бойцовский характер — он умел это делать, когда требовала ситуация, несмотря на бытовавшую среди музыкальной общественности обманчивую репутацию добродушного и незлопамятного малого. И мы стали невольными свидетелями проявления непреклонной твердости, когда в телефонном разговоре с людьми, курировавшими выступления Алмонда в России и Прибалтике (это были литовские коллеги из фирмы Zona records, имевшие немалый торговый интерес на необъятном российском рынке), открытым текстом и весьма недвусмысленно Сергей заявил, если они не обеспечат приезда Алмонда в Петербург, им всем мало не покажется, в Питере работать они уже точно не будут, а напоследок пригрозил крупной неустойкой за срыв концерта.
Знаменитому британскому артисту понадобилось немало мужества, чтобы после перенесенного стресса достойным образом завершить тур. Англичане вернулись в Таллин и, ощутимо потратившись, купили авиабилеты до Хельсинки и только оттуда махнули на самолете в Питер… Так, с опозданием на один день Алмонд все-таки добрался до Петербурга. А неувязки с российской визой сходу уладили по прибытии в аэропорт Пулково с помощью старых курехинских связей.
Концерт в Зеркальном зале дворца, который славился прекрасной акустикой и пышным убранством, был просто феерическим и запомнился мне надолго. Марк Алмонд неутомимо пел под аккомпанемент рояля, его выступление — по духу и исполнению — напоминало вечер русского романса, хотя песни звучали на английском.
Помню, в середине концерта Алмонд в великолепном черном комбинезоне в обтяжку, эффектно украшенном блестками, растянулся на рояле и с микрофоном в руках исполнил очередную лирическую композицию. Наверняка, это был экспромт. Но рояль… о ужас! — оказался грязным, покрытым толстым слоем пыли — никто не удосужился позаботиться о чистоте инструмента.
Однако Алмонда досадное обстоятельство ничуть не смутило — вот что значит истинный артист! После проникновенного исполнения он спокойно встал с рояля и с неотразимым шармом стряхнул пылищу с костюма, будто завершил намеченный элемент программы.
После концерта Алмонд отправился в артистическую гримерную в сопровождении фанатов и с подарками: букетами цветов, тортом, шампанским. Мы за ними. Там уже оперативно накрывался стол — Африка расторопно готовил бутерброды с красной икрой (как-никак выпускник училища кулинарных искусств). Тут же рядом удовлетворенно улыбался Курехин, счастливый от сознания, что утер нос москвичам, проведя концерт Алмонда на пару дней раньше, чем в столице. А Марк, довольный горячим приемом зрителей и удавшимся на славу выступлением, расслабленно пил шампанское в объятиях поклонников. Тем временем Ник Хоббс обратился к Курбановскому:
— Вы хотите интервью с Марком?
— Да, желательно.
— О’кей,— сказал тур-менеджер и, подойдя к Марку, шепнул несколько слов ему на ухо. После чего Алмонд с милой улыбкой отстранился от обнимающих его обожателей и друзей, с чувством пожал руку Курбановскому и уединился с ним в уголке гримерной.
— Я слежу за вашим творчеством с начала восьмидесятых годов,— начал разговор Курбановский, польщенный серьезным отношением артиста к прессе.
Алмонд в свою очередь был искренне тронут словами Алексея:
— Как приятно! И как неожиданно!
Между собеседниками возникла доверительная атмосфера, позволившая Алексею почти полчаса задавать вопросы, связанные с музыкой, культурой и дальнейшими планами Алмонда. Экзотика его сексуальной ориентации в интервью никак не обыгрывалась. А мы с Долговым… были обескуражены вопросом, заданным бойфрендом Марка подлинным мачо с мощным торсом и мохнатой порослью, брутально выбивавшейся из-под ворота расстегнутой пижонистой рубахи. Тот спросил, видимо, строя планы на вечер, есть ли в Петербурге гей-бар (организация ЛГБТ признана экстремистской; ее деятельность запрещена в России). Мы с Сашей недоуменно переглянулись — вроде подобного заведения в родном городе еще не открывали, но все же решили не вводить англичанина в заблуждение — может мы просто не в курсе? — и переадресовали вопрос сведущему в подобных делах Африке. Тот, ничуть не тушуясь, бодро парировал, окинув оценивающим взглядом гримерную, битком набитую приверженцами нетрадиционного секса (организация ЛГБТ признана экстремистской; ее деятельность запрещена в России) и одновременно почитателями таланта Алмонда:
— Гей-бар (организация ЛГБТ признана экстремистской; ее деятельность запрещена в России)? А чем здесь хуже?
В конечном счете английских гостей отправили куролесить в известный кабак «Сатурн-шоу» на Садовой, который считался в Петербурге вполне себе приличным местом. Думаю, что у британцев после посещения питейного заведения и знакомства с тамошней колоритной — читай бандитской — публикой остались незабываемые впечатления.
И под конец этой истории — вишенка на торте: так вышло, что публикация интервью Курбановского с Марком Алмондом в RF №11 (вышел в печать в июне 1993 года) аккурат совпала по времени с отменой пресловутой 121-й статьи УК РСФСР (мужеложство) («Движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ), против которой, как говорится, уже давно выступало все прогрессивное человечество. Ничего мистического, просто случайное совпадение. И такое бывает…