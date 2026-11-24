Долгов рассчитывал напечатать газету до конца 1992 года. Двадцать девятого декабря повез в типографию готовый оригинал-макет. Но там его ждал облом: если бы он явился в кассу на два часа раньше, то оплатил бы печать по расценкам 1992 года, после обеда же цены подскочили на добрую половину — в стране галопировала инфляция. Следовало срочно найти недостающую сумму, и Долгов снова обратился ко мне. Я, безусловно, подсобил — на такое праведное дело, как печать рок-н-ролльной газеты, денег не жалко. Номер получился классным: там оказалась масса интересных, информационно насыщенных материалов и, пожалуй, впервые в российской рок-периодике появилась статья о новейшей штатовской сенсации — группе Nirvana. По материалам западной рок-прессы ее подготовил Алексей Курбановский, новый автор RF, искусствовед по образованию и рок-энциклопедист по увлечениям, а также крупный собиратель западного рок-винила. В прошлом — гражданский моряк, работавший переводчиком на советских пассажирских лайнерах; он два раза обошел вокруг света, покупая в заморских портах на валюту заветные пластинки. В общем, личность во многих отношениях примечательная.