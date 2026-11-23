Первые «Ракурсы» — программы из восьми новелл молодых авторов, большая часть которых танцует в труппе «Балет Москва»,— появились в репертуаре театра три года назад. Собственно, в остальном мире так и выращивают хореографов: позволяют неугомонным танцовщикам поработать с коллегами и представить итоги на суд публики. В Москве этот способ применил в Большом Алексей Ратманский в нулевые годы, основав «Мастерские»; плоды трудов показывали на верхней (репетиционной) сцене театра узкому кругу приглашенных балетоманов. В десятые прогремела «Точка пересечения» в Музтеатре Станиславского — на премьеры на Малую сцену уже продавали билеты, и дебютант «Точки» хореограф Андрей Кайдановский в одночасье стал любимцем зрителей. Однако инициативы двух главных столичных театров долго не протянули — по разным причинам.