«Балет Москва» представил новую программу «Ракурсы-3»
Первые «Ракурсы» — программы из восьми новелл молодых авторов, большая часть которых танцует в труппе «Балет Москва»,— появились в репертуаре театра три года назад. Собственно, в остальном мире так и выращивают хореографов: позволяют неугомонным танцовщикам поработать с коллегами и представить итоги на суд публики. В Москве этот способ применил в Большом Алексей Ратманский в нулевые годы, основав «Мастерские»; плоды трудов показывали на верхней (репетиционной) сцене театра узкому кругу приглашенных балетоманов. В десятые прогремела «Точка пересечения» в Музтеатре Станиславского — на премьеры на Малую сцену уже продавали билеты, и дебютант «Точки» хореограф Андрей Кайдановский в одночасье стал любимцем зрителей. Однако инициативы двух главных столичных театров долго не протянули — по разным причинам.
В отличие от этих недолговечных проектов «Ракурсы» «Новой оперы» сразу застолбили себе место в постоянном репертуаре театра, хотя составляющие их программу новеллы (по условиям проекта постановка не должна превышать 10 минут) оказались пестры по качеству и таланту авторов. Однако «двойки» здесь не ставят — «своим» (танцовщикам труппы) предоставляется новая попытка. В «Ракурсах-3» — половина хореографов из «Балета Москва», и, кажется, упорство театра принесло плоды.
Один из них — артист Максим Исаков. В первых «Ракурсах» он показал отлично срежиссированную семейную сценку с яркими хорео-портретами персонажей и эффектной развязкой. В «Ракурсах-2» — сентиментальный, классически-старомодный любовный дуэт. Сейчас — «Антигравитацию» на музыку Балиса Дварионаса, динамичную кордебалетную сцену с многослойным рисунком мизансцен и толковой современной лексикой. К тому же сложносочиненную композицию хореограф сумел хорошо отрепетировать, а это случается нечасто. Продемонстрировав таким образом свои разнообразные умения, Максим Исаков явно дал понять, что дозрел до одноактного балета.
Артистка Дарья Комлякова, участница двух «Ракурсов», явила другой полезный дар: чуткость к конъюнктуре. В прошлый раз она показала монолог по-женски чувствительного парня, и выглядело это инфантильно. Сейчас хореографиня исправилась в номере «Семистрельная», вдохновленном «идеей одноименной иконы» (музыка, правда, светская — Джона Сермана).