Вопрос новой конституции в Армении стал актуален после того, как территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешла под контроль Азербайджана, а сама она с начала 2024 года перестала существовать. В тот год президент Армении Никол Пашинян повел кампанию за принятие нового основного закона и спустя почти три года наконец представил его проект.