В Армении представили проект новой конституции страны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил проект новой конституции страны — без единого упоминания Нагорного Карабаха. Таким образом он выполнил требование Азербайджана об устранении даже любого намека на территориальные претензии. Властям Армении осталось лишь вынести вопрос о поправках к основному закону на референдум, однако оппозиционные партии выступили против такого сценария. В попытке изменить их позицию Пашинян заявил о готовности уйти в отставку, если армянский народ по итогам голосования не одобрит обновленную конституцию.
Вопрос новой конституции в Армении стал актуален после того, как территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешла под контроль Азербайджана, а сама она с начала 2024 года перестала существовать. В тот год президент Армении Никол Пашинян повел кампанию за принятие нового основного закона и спустя почти три года наконец представил его проект.
Ключевое отличие проекта новой конституции — исключение любого упоминания Нагорного Карабаха. В преамбуле действующей конституции говорится, что фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели закреплены в Декларации о независимости от 1990 года. В этом документе упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». В новом проекте ссылки на декларацию нет, а в преамбуле теперь закреплена идея построения «независимого, мирного, безопасного, благополучного государства» на «международно признанной территории».
Такие изменения — прямой ответ на требования Азербайджана, который расценивал преамбулу действующей конституции как территориальную претензию Армении, на основе которой она может попытаться изменить статус-кво в регионе. И хотя в 2025 году Армения и Азербайджан наконец согласовали мирный договор и даже парафировали его, Баку отказался подписывать документ до утверждения соседним государством новой конституции.