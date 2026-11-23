Сельское поселение под Воронежем возглавил экс-борец с коррупцией
Новый глава Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Дмитрий Козюков ранее служил в полиции «по линии борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями». При этом его последним местом работы перед началом карьеры чиновника было ООО «Ровеньки-маслосырзавод» Сергея Лыбаня (основная структура белгородской ГК «Сырный дом»). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в администрации сельского поселения.
В администрации сельского поселения уточнили и другие детали биографии господина Козюкова. Он родился в 1982 году в Калуге. В полиции работал до достижения пенсионного возраста, последняя занимаемая должность — начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В материалах региональных СМИ он упоминается в этой должности как сотрудник отдела регионального главка МВД по Рамонскому району. После увольнения из полиции и до назначения в местную администрацию Дмитрий Козюков работал в «коммерческой организации в сфере транспортной логистики». Живет в селе Ямное, женат, воспитывает двоих сыновей.
Совет народных депутатов Яменского сельского поселения избрал Дмитрия Козюкова главой местной администрации в конце прошлой недели. В ходе конкурса на эту должность бывший полицейский обошел двух предыдущих глав сельского поселения — Евгения Никишкина и Максима Харина.
Весной 2025 года пост покинул Станислав Стародубцев, который впоследствии стал фигурантом уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности из-за спорных условий заключения договоров с ЧОП, принадлежавшим его супруге. В середине октября управление СКР по региону завершило расследование, окончательно квалифицировав действия фигуранта как злоупотребление должностными полномочиями и растрату.
В ноябре 2025 года по итогам конкурса Яменское сельское поселение возглавил экс-руководитель ООО «Яменская коммунальная компания» (ликвидировано в 2026 году) Евгений Никишкин. Это оспорили в суде другие участники процедуры, из-за чего господина Никишкина отстранили от должности на время разбирательства, а врио главы назначили Максима Харина, который до этого был замруководителя администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского района. В итоге суд обязал яменских депутатов объявить новый конкурс, в котором и победил Дмитрий Козюков.