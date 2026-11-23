В администрации сельского поселения уточнили и другие детали биографии господина Козюкова. Он родился в 1982 году в Калуге. В полиции работал до достижения пенсионного возраста, последняя занимаемая должность — начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В материалах региональных СМИ он упоминается в этой должности как сотрудник отдела регионального главка МВД по Рамонскому району. После увольнения из полиции и до назначения в местную администрацию Дмитрий Козюков работал в «коммерческой организации в сфере транспортной логистики». Живет в селе Ямное, женат, воспитывает двоих сыновей.