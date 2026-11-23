В августе 2026 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Воронежской области составила 81,6 тыс. руб. За январь–август показатель достиг 82,3 тыс. руб., что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост зарплат в реальном выражении оценили в 7,2%. Это следует из данных Воронежстата.