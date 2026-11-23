Средняя зарплата в Воронежской области превысила 81 тысячу рублей
Самые высокие зарплаты в августе были зафиксированы в сфере информационных технологий и связи (132,5 тыс. руб.), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (132,9 тыс. руб.), а также финансовой и страховой деятельности (120 тыс. руб.). В энергетике среднемесячный заработок составил 103,5 тыс. руб., а в профессиональной, научной и технической деятельности — 104,6 тыс. руб.
Наименьшие среднемесячные зарплаты отмечены в производстве одежды (35,6 тыс. руб.), образовании (39,4 тыс. руб.) и выпуске кожаных изделий (41,7 тыс. руб.). В здравоохранении и социальных услугах работники в среднем получали 70,6 тыс. руб., в строительстве — 75,4 тыс. руб., в оптовой и розничной торговле — 84,1 тыс. руб.