Средняя зарплата в Воронежской области превысила 96 тысяч рублей

В марте 2026 года средняя начисленная заработная плата одного работника в Воронеже достигла 96,6 тыс. руб. Общий показатель за первый квартал года — 92 тыс. руб., что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го (год к году). Рост зарплат в реальном выражении оценили в 7,7%. Информацию о социально-экономическом положении городского округа опубликовал Воронежстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным статистиков, оборот организаций в областном центре за первые три месяца 2026-го достиг 352,4 млрд руб. Год к году сумма выросла на 2,3%. Оборот розничной торговли составил 77,5 млрд руб. (рост 6,1%), а оборот общепита — 1,9 млрд руб. (рост 4,7%).

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что Воронежская область стала лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года. За год область поднялась на четыре позиции. В общероссийском рейтинге регион стал 16-м.

Денис Данилов