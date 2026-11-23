По данным министерства, сейчас аптеки отпускают препараты из осенней поставки. В конце ноября ожидается следующая отгрузка — на декабрь и январские праздники. Запас лекарств на складах и в аптеках региона, по оценке ведомства, рассчитан еще почти на три месяца. Обеспечение обратившихся в Народный фронт пациентов взято на контроль.