После жалоб диабетикам в Ярославской области выдали льготные лекарства
После вмешательства Народного фронта жительницы Гаврилов-Ямского округа получили положенные по льготным рецептам препараты от диабета, которые им приходилось покупать за свой счет. Еще одному пациенту из Ярославля пообещали выдать лекарство к 25 ноября, сообщили в региональном отделении общественной организации.
Речь идет о четырех обращениях: трех от пенсионерок из Гаврилов-Ямского округа и одном от жителя Фрунзенского района Ярославля. Женщины самостоятельно покупали «Форсигу» стоимостью около 2,5 тыс. руб. за упаковку, также поступали жалобы на перебои с выдачей «Соликвы» и «Гликлазида». Ярославец не смог получить «Форсигу» в поликлинике №1 больницы №2.
Народный фронт направил обращения в региональный минздрав. После этого ведомство напомнило медицинским организациям о необходимости своевременно учитывать потребность в препаратах, подавать заявки на внеплановые поставки и не отказывать пациентам в выписке рецептов, даже если лекарства временно нет в аптеке.
По данным министерства, сейчас аптеки отпускают препараты из осенней поставки. В конце ноября ожидается следующая отгрузка — на декабрь и январские праздники. Запас лекарств на складах и в аптеках региона, по оценке ведомства, рассчитан еще почти на три месяца. Обеспечение обратившихся в Народный фронт пациентов взято на контроль.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в ноябре Народный фронт получил четыре обращения от жителей Ярославля и Гаврилов-Ямского округа, которые не могли получить положенные по льготным рецептам препараты от диабета. Тогда в региональном отделении организации также заявляли о перебоях с «Форсигой», «Соликвой» и «Гликлазидом».