Российский корвет «Меркурий» в Ливии попал под удар морских безэкипажных катеров
Власти восточной части Ливии назвали атаку на российские корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara посягательством на национальный суверенитет и угрозой международному морскому судоходству. Они потребовали от ООН расследовать, находятся ли в Ливии украинские силы. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), в свою очередь, заявила о серьезной обеспокоенности по поводу нападений у берегов Бенгази.
Российский корвет «Меркурий», находившийся в порту Бенгази, попал утром 22 ноября под удар морских безэкипажных катеров, проинформировали в тот же день власти восточной части Ливии. «Предварительное расследование показывает, что взрыв произошел на борту российского судна, пришвартованного в порту, и наиболее вероятной причиной стала атака с использованием дронов,— сообщила пресс-служба восточноливийского правительства.— Судно возвращалось в Россию, и его остановка в порту Бенгази была связана с дозаправкой и пополнением запасов в рамках существующих соглашений о морском сотрудничестве и упрощении процедур (транзита.— “Ъ”) между двумя странами».
Чуть позже стало известно об атаке на сухогруз MV Angara.
В Бенгази, столице восточной части расколотой Ливии, заявили, что службы безопасности начали комплексное расследование в координации с российскими властями для выяснения обстоятельств случившегося. «Правительство самым решительным образом осуждает этот акт и рассматривает нападение на судно в ливийском порту как серьезное посягательство на национальный суверенитет и вопиющее нарушение безопасности порта и морского судоходства. Оно не будет рассматривать это как незначительный инцидент»,— подчеркнули власти, указав на право принять «законные меры».
На следующий день с заявлением выступил Владимир Зеленский, объявивший, что удар по «Меркурию» был операцией Киева. Как проинформировали источники телеканала «Аль-Джазира», в результате украинских ударов по Бенгази есть погибшие — как среди российских, так и среди ливийских граждан.