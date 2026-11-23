Российский корвет «Меркурий», находившийся в порту Бенгази, попал утром 22 ноября под удар морских безэкипажных катеров, проинформировали в тот же день власти восточной части Ливии. «Предварительное расследование показывает, что взрыв произошел на борту российского судна, пришвартованного в порту, и наиболее вероятной причиной стала атака с использованием дронов,— сообщила пресс-служба восточноливийского правительства.— Судно возвращалось в Россию, и его остановка в порту Бенгази была связана с дозаправкой и пополнением запасов в рамках существующих соглашений о морском сотрудничестве и упрощении процедур (транзита.— “Ъ”) между двумя странами».