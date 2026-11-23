В мировом прокате идет «Скрудж» с вернувшимся в Голливуд Джонни Деппом
Оригинальное название нового фильма, «Эбенезер», и слоган «До того, как он стал Скруджем» наводят на мысль, что перед нами очередное переосмысление: кино в жанре «предыстория злодея», в которой выяснится, что вовсе он не злодей, просто его неправильно поняли. Такое кинематографисты уже проделывали, например, с диснеевскими злодейками Малефисентой и Круэллой де Виль. Со Скруджем, впрочем, дело обстоит иначе: его предыстория изложена в первоисточнике самим Диккенсом и ничего нового вроде бы не придумаешь.
Ну так создатели «Скруджа» ничего и не придумывают. Их картина — традиционная и совершенно викторианская по духу экранизация, из тех, что раз в год дают британским артистам повод собраться и пощеголять в исторических костюмах. Здесь киноиндустрию Туманного Альбиона представляют Иэн Маккеллен (Джейкоб Марли), Руперт Грин (подчиненный Скруджа Боб Крэтчит), Сэм Клафлин (племянник Скруджа Фред), Дейзи Ридли (его жена), Андреа Райсборо (Дух минувшего Рождества). От США, кроме Джонни Деппа, выступает известный по сериалу «Разделение» Трэмелл Тиллман (Дух нынешнего Рождества).
Накануне Рождества скряге и мизантропу Эбенезеру Скруджу является призрак его скончавшегося семь лет назад делового партнера Марли и возвещает приход духов минувшего, нынешнего и будущего Рождества.