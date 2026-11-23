Оригинальное название нового фильма, «Эбенезер», и слоган «До того, как он стал Скруджем» наводят на мысль, что перед нами очередное переосмысление: кино в жанре «предыстория злодея», в которой выяснится, что вовсе он не злодей, просто его неправильно поняли. Такое кинематографисты уже проделывали, например, с диснеевскими злодейками Малефисентой и Круэллой де Виль. Со Скруджем, впрочем, дело обстоит иначе: его предыстория изложена в первоисточнике самим Диккенсом и ничего нового вроде бы не придумаешь.