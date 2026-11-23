Салаватский городской суд приговорил директора по капитальному строительству и ремонту городской компании к восьми годам колонии строгого режима, а его подчиненного — начальника департамента капитальных ремонтов той же компании — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Они обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.