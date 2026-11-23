В Салавате топ-менеджера компании приговорили к восьми годам колонии за откаты
Салаватский городской суд приговорил директора по капитальному строительству и ремонту городской компании к восьми годам колонии строгого режима, а его подчиненного — начальника департамента капитальных ремонтов той же компании — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Они обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике.
По данным «Ъ-Уфа», это директор по капстроительству ООО «Ремонтно-механический завод» Кирилл Фролов и начальник департамента Сергей Горшенин.
По версии следствия, в июле 2024 года директор предложил своему подчиненному схему с получением денег от подрядчика. В 2024–2025 годах компания заключила договор на кровельные работы и ремонт внутренних помещений зданий и сооружений на сумму более 92 млн руб. По указанию директора начальник департамента потребовал от подрядчика 10% от суммы выплаченных средств.
Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство и выполнение действий, входящих в служебные полномочия этих должностных лиц. Общая сумма взятки составила 6,5 млн руб.
Суд назначил обоим подсудимым штрафы в двухкратном размере суммы коммерческого подкупа (13 млн руб.). Каждому из них также запрещено заниматься определенной деятельностью на два года. Также у них конфисковали в солидарном порядке 5 млн руб. суммы коммерческого подкупа.