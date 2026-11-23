В Прикамье предложили ввести патент на детей трудовых мигрантов
В Законодательное собрание Пермского края внесен проект изменений в порядок расчета и применения патента для семей мигрантов. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, в расчете ежемесячного фиксированного авансового платежа для трудовых мигрантов предлагается учитывать наличие детей и других членов семьи, находящихся на иждивении иностранного гражданина на территории РФ. В таком случае авансовый платеж по HДФЛ может увеличиться на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка или члена семьи.
Так, с 2027 года стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях или у индивидуальных предпринимателей может составить 11,7 тыс. руб. и дополнительно 5 850 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка. Сейчас стоимость патента рассчитывается из трех составляющих: фиксированный платеж, региональный коэффициент, коэффициент-дефлятор.
Кроме того, авторы инициативы предложили распространить обязанность платить фиксированные авансовые платежи по HДФЛ еще и на иностранных граждан, работающих y физических лиц для нужд, не связанных c предпринимательской деятельностью, a также на иностранных граждан, трудящихся без разрешения на работу или патента. Для этой категории граждан стоимость патента может составить 16,6 тыс. руб. за себя и 8,3 тыс. руб. дополнительно за каждого несовершеннолетнего ребенка.
Эти изменения связаны с нововведениями в Налоговом кодексе, которые вступает в силу 1 января 2027 года. Проект закона рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента в 26 ноября.