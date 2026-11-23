Кроме того, авторы инициативы предложили распространить обязанность платить фиксированные авансовые платежи по HДФЛ еще и на иностранных граждан, работающих y физических лиц для нужд, не связанных c предпринимательской деятельностью, a также на иностранных граждан, трудящихся без разрешения на работу или патента. Для этой категории граждан стоимость патента может составить 16,6 тыс. руб. за себя и 8,3 тыс. руб. дополнительно за каждого несовершеннолетнего ребенка.