Совсем недавно прошел спектакль «Джаз-Рассказ. Зощенко» («Коммунальная квартира»). Коммунальная квартира — это целая эпоха в жизни нашей страны, которая до сих пор не завершилась. С этими квартирами связано множество историй. Почти все мы в них жили или по крайней мере бывали. Но помним до сих пор. В основу спектакля легли рассказы Михаила Зощенко — мастера, который тонко и точно погружает в атмосферу начала XX века, когда коммунальная жизнь только зарождалась. Авторы проекта предлагают задуматься: изменились ли отношения между людьми с тех пор?