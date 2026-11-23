Воплощение мечты
Театрально-музыкальный проект «Джаз-Рассказ» представляет спектакль о жизни Леонида Утесова
26 ноября в Доме еврейской культуры ЕСОД покажут историю жизни великого артиста, пионера советского джаза и человека, чей голос стал голосом целой эпохи.
«Джаз-Рассказ» — молодой независимый проект петербургских актеров и музыкантов. Произведения знакомых авторов здесь встречаются с джазовыми импровизациями и рождают новый формат спектаклей: литературные тексты обретают новое звучание, а музыка ведет собственную драматургию.
Совсем недавно прошел спектакль «Джаз-Рассказ. Зощенко» («Коммунальная квартира»). Коммунальная квартира — это целая эпоха в жизни нашей страны, которая до сих пор не завершилась. С этими квартирами связано множество историй. Почти все мы в них жили или по крайней мере бывали. Но помним до сих пор. В основу спектакля легли рассказы Михаила Зощенко — мастера, который тонко и точно погружает в атмосферу начала XX века, когда коммунальная жизнь только зарождалась. Авторы проекта предлагают задуматься: изменились ли отношения между людьми с тех пор?
Спектакль «Джаз-Рассказ. Утесов» рассказывает историю Леонида Утесова, причем так, как он сам ее записал — от первого лица.
Мечтой Утесова было превратить оркестр в театр. Так возник его знаменитый «Теаджаз». «Джаз-Рассказ» в каком-то смысле стал современным воплощением этой мечты. В спектакле в единое сценическое действие сплетаются мемуары артиста и джазовые импровизации: джаз здесь не просто музыкальный фон — он полноправный участник драматургии.
Автор и вдохновитель проекта — петербургский актер, лауреат конкурса «Поющая маска», номинант театральной премии «Прорыв» Кузьма Стомаченко. Женскую роль исполняет актриса Анна Петросян, известная своими театральными работами на сценах Петербурга и участием в группе «Сестра Петра». За музыкальное сопровождение отвечает Lev Piano Band — джазовый коллектив под руководством Льва Шишкина.