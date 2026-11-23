Игорь Краснов рекомендовал кандидата на должность председателя Верховного суда Крыма
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поддержал кандидатуры на должности руководителей ряда региональных судов, в том числе Верховного суда Крыма и Красноярского краевого суда. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.
На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где рассматривались вопросы о рекомендации кандидатов на руководящие должности, господин Краснов отметил важность сохранения опытных кадров, а также необходимости привлекать специалистов с новыми компетенциями и обеспечивать преемственность в судебной системе.
По итогам заседания ВККС рекомендовала Олега Кравченко на должность председателя Верховного суда Крыма, Владимира Полухина — председателя суда Чукотского автономного округа, Евгения Зимина — председателя Первого арбитражного апелляционного суда, Ирину Козлову — председателя Арбитражного суда Саратовской области, Вадима Неустроева — председателя Красноярского краевого суда.