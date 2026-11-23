На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где рассматривались вопросы о рекомендации кандидатов на руководящие должности, господин Краснов отметил важность сохранения опытных кадров, а также необходимости привлекать специалистов с новыми компетенциями и обеспечивать преемственность в судебной системе.