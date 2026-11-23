В суде заявили о целевом расходовании 15 млн рублей по делу Коробки
Денежные средства в размере 15 млн руб., фигурирующие в уголовном деле бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, были полностью потрачены на нужды футбольного клуба «Первореченский спортивный клуб» (ПСК). Об этом заявил президент команды Махмуд Курбанов на заседании Динского районного суда, сообщает ТАСС.
По словам господина Курбанова, деньги клубу перечислил гендиректор строительной компании Сиябанд Намоев. Средства поступили на счет организации в качестве пожертвования. Президент ПСК пояснил, что обратился к Андрею Коробке за помощью в поиске спонсоров, поскольку клубу требовалось финансирование для участия во второй лиге Футбольной национальной лиги.
«Я определял бюджет, нам в бюджете не хватало суммы, которую знал Андрей Николаевич,— 35 млн руб. Первый платеж был 15 млн рублей. Составлялся договор пожертвования, я его подписывал и Намоев. Я распоряжался [денежными средствами], все средства потрачены только на нужды клуба, на целевое использование»,— заявил Махмуд Курбанов.
Он также сообщил, что до перечисления денег встречался с господином Намоевым и рассказывал ему о планах команды на сезон. По словам президента клуба, годовое финансирование ПСК составляло около 70–80 млн руб. Деньги поступали только в виде пожертвований, средств из краевого бюджета клуб не получал. Помимо компании господина Намоева, спонсорскую помощь оказывали компании «Степь», «Сад-гигант» и «Империал групп». Курбанов подчеркнул, что Андрей Коробка не распоряжался поступившими от строительной компании средствами.
Андрей Коробка проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с землей. В апреле Ленинский районный суд Краснодара арестовал его на время предварительного следствия. Также экс-вице-губернатора освободили от должности в связи с утратой доверия. В октябре Краснодарский краевой суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
По версии правоохранительных органов, в ноябре 2025 года экс-вице-губернатор Коробка предложил застройщику за вознаграждение помочь изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе с промышленного на предназначенный для строительства многоквартирных домов. После этого на счет подконтрольной ему организации «Первореченский спортивный клуб» перечислили 15 млн руб. Следствие считает, что Андрей Коробка не выполнил взятые на себя обязательства и похитил эти средства.