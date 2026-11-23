Он также сообщил, что до перечисления денег встречался с господином Намоевым и рассказывал ему о планах команды на сезон. По словам президента клуба, годовое финансирование ПСК составляло около 70–80 млн руб. Деньги поступали только в виде пожертвований, средств из краевого бюджета клуб не получал. Помимо компании господина Намоева, спонсорскую помощь оказывали компании «Степь», «Сад-гигант» и «Империал групп». Курбанов подчеркнул, что Андрей Коробка не распоряжался поступившими от строительной компании средствами.