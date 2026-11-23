В Балаклаве расчистят более 2 тысяч «квадратов» гидротехнических сооружений
В Балаклаве специалисты предприятия «Севводресурсы» проводят расчистку плотин и откосов на улице Новикова для снижения риска подтоплений во время паводков и сильных дождей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На участке расположены четыре водоема, которые питаются местным родником и рекой Балаклавкой. Всего предстоит расчистить более 2 тыс. кв. м гидротехнических сооружений. К настоящему времени очищено около 600 кв. м. Срезанную растительность вывозят и утилизируют.
Отмечается, что корни деревьев и кустарников могут повреждать земляные конструкции плотин и способствовать проникновению влаги в их основание. Кроме того, густая растительность затрудняет выявление трещин и размывов. Расчистка позволит оценить состояние сооружений и своевременно устранить возможные повреждения.