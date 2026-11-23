На участке расположены четыре водоема, которые питаются местным родником и рекой Балаклавкой. Всего предстоит расчистить более 2 тыс. кв. м гидротехнических сооружений. К настоящему времени очищено около 600 кв. м. Срезанную растительность вывозят и утилизируют.