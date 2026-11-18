Председатель Курского областного суда может возглавить Верховный суд Крыма
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) рассмотрит заявление председателя Курского областного суда Олега Кравченко о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Республики Крым. Информация об этом опубликована в предварительной повестке ближайшего заседания коллегии, которое пройдет с 23 по 27 ноября 2026 года.
Вопрос о назначении господина Кравченко включен в повестку первого дня работы коллегии — 23 ноября, рассмотрение начнется в 11:00. Он возглавляет Курский областной суд с декабря 2018 года. В декабре 2024-го Олега Кравченко переназначили на второй шестилетний срок.
Олег Кравченко родился в 1975 году в селе Иванино Курчатовского района Курской области. В 1997 году окончил Курский государственный технический университет (ныне — Юго-Западный госуниверситет) по специальности «Юриспруденция». Сразу после учебы и до 2004 года работал в органах прокуратуры Курска и Курской области. В марте 2004 года был назначен судьей Ленинского райсуда Курска, а в июне 2008 года стал председателем Курского райсуда облцентра. В мае 2016-го получил должность зампреда Курского облсуда по уголовным делам.
Должность председателя Верховного суда Республики Крым остается вакантной с 1 августа 2026 года, когда в отставку по собственному желанию ушел Игорь Радионов, руководивший инстанцией с 2014 года. Обязанности председателя временно исполняет его заместитель Виктор Скляров.
В рамках того же заседания коллегия оценит заявление судьи Третьего кассационного суда Татьяны Стаховой, претендующей на вакантную должность заместителя председателя Верховного суда Республики Крым.
В начале ноября стало известно, что Александр Костерин занял пост председателя Арбитражного суда Курской области.