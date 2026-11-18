Олег Кравченко родился в 1975 году в селе Иванино Курчатовского района Курской области. В 1997 году окончил Курский государственный технический университет (ныне — Юго-Западный госуниверситет) по специальности «Юриспруденция». Сразу после учебы и до 2004 года работал в органах прокуратуры Курска и Курской области. В марте 2004 года был назначен судьей Ленинского райсуда Курска, а в июне 2008 года стал председателем Курского райсуда облцентра. В мае 2016-го получил должность зампреда Курского облсуда по уголовным делам.