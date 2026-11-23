«Программа энергосбережения и уменьшения затрат на природный газ, воду и электроэнергию на предприятии реализуется с 2024 года. Нарастающим итогом расходы на энергоресурсы сократились более чем на 270 млн рублей, включая неполный текущий год. При этом предложения сотрудников продолжают поступать, что говорит как об актуальности Программы, так и о стремлении наших специалистов сделать перевалку грузов максимально энергоэффективной, надёжной и безопасной», – обращает внимание заместитель генерального директора / операционный директор ОТЭКО Сергей Торопов.