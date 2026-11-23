24 мероприятия по энергосбережению принесли ОТЭКО экономический эффект в 70 млн рублей за 10 месяцев 2026 года
С января по октябрь 2026 года специалисты службы управления энергообеспечения ОТЭКО совместно со службами эксплуатации морских терминалов компании в порту Тамань реализовали 24 проекта энергосбережения.
Оптимизация режимов потребления тепловой и электрической энергии, переналадка оборудования и стремление к более рациональному использованию энергоресурсов принесли экономический эффект в 70 млн рублей.
Мероприятия по снижению энергоёмкости процессов затронули основные подразделения ОТЭКО: портовый флот и железнодорожную инфраструктуру, наливной и навалочный терминалы. Так, выгрузка угля трёхвагонными вагоноопрокидывателями планировалась преимущественно на непиковые часы потребления при наличии соответствующей возможности, что позволило предприятию использовать электроэнергию по льготному тарифу, в то же время снижая нагрузку на энергосистему Таманского полуострова и Краснодарского края.
«Программа энергосбережения и уменьшения затрат на природный газ, воду и электроэнергию на предприятии реализуется с 2024 года. Нарастающим итогом расходы на энергоресурсы сократились более чем на 270 млн рублей, включая неполный текущий год. При этом предложения сотрудников продолжают поступать, что говорит как об актуальности Программы, так и о стремлении наших специалистов сделать перевалку грузов максимально энергоэффективной, надёжной и безопасной», – обращает внимание заместитель генерального директора / операционный директор ОТЭКО Сергей Торопов.
Ещё одной строкой существенной экономии стало изменение схемы электроснабжения морских буксиров, когда они в ожидании швартовки балкеров находятся у причала – на это время суда переходят с дизельного топлива на электроэнергию.
Основная цель Программы энергосбережения ОТЭКО — снизить энергоёмкость процессов перевалки грузов, а также эффективно использовать энергоресурсы для сокращения издержек и уменьшения воздействия на окружающую среду. В 2024 и 2025 годах расходы на энергоресурсы сократились более чем на 200 млн рублей, а «зелёные» инициативы компании были отмечены при сертификации соответствия системы экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001.