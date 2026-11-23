Прикамье вошло в «топ» регионов по привлечению финансовой поддержки предприятий
Пермский край вошел в десятку регионов-лидеров по объему привлеченного финансирования в приоритетные отрасли малого и среднего бизнеса с помощью Корпорации МСП и других федеральных институтов развития предпринимательства. За девять месяцев 2026 года предприятия региона получили 11 млрд руб. льготной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
По данным Микрофинансовой компании Пермского края, за девять месяцев 2026 года предпринимателям было выдано 227 микрозаймов на 543 млн руб., предоставлено шесть инвестиционных займов на 65 млн руб. Льготный лизинг оформили 20 предприятий на 166 млн руб. Общий объем поддержки составил 774 млн руб. АО «Корпорация развития МСП ПК» оказало гарантийную поддержку 126 субъектам МСП на сумму более 1,4 млрд руб., что позволило привлечь в бизнес региона свыше 4,3 млрд руб.
Всего, по информации Минэкономразвития РФ, в России привлекли более 200 млрд руб. финансовой поддержки, которой воспользовались более 52 тыс. малых и средних предприятий, что на 37% больше, чем годом ранее. В число регионов с наибольшим объемом финансирования вошли: Москва (126,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (46,5 млрд руб.) и Московская область (27,6 млрд руб.). Речь идет о льготных кредитах, микрозаймах, поручительствах и гарантиях, помогающих бизнесу привлекать банковское финансирование при недостаточном залоговом обеспечении.