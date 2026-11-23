Всего, по информации Минэкономразвития РФ, в России привлекли более 200 млрд руб. финансовой поддержки, которой воспользовались более 52 тыс. малых и средних предприятий, что на 37% больше, чем годом ранее. В число регионов с наибольшим объемом финансирования вошли: Москва (126,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (46,5 млрд руб.) и Московская область (27,6 млрд руб.). Речь идет о льготных кредитах, микрозаймах, поручительствах и гарантиях, помогающих бизнесу привлекать банковское финансирование при недостаточном залоговом обеспечении.