С начала года на Кубани объем переработки молока вырос на 4,7%
Молокоперерабатывающие предприятия Краснодарского края в январе—сентябре 2026 года увеличили объем переработки сырого молока на 4,7% в годовом выражении — до 820 тыс. тонн. При этом собственная сырьевая база региона продолжила сокращаться. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
За девять месяцев сельхозорганизации снизили производство молока на 2,3%, крестьянско-фермерские хозяйства — на 2,7%, хозяйства населения — на 11,7%. В министерстве объяснили динамику сокращением поголовья коров. Среди причин ведомство назвало оптимизацию крупных агрохолдингов, закрытие нерентабельных ферм и перераспределение ресурсов на более перспективные площадки. На объемы производства также повлияли плановая выбраковка низкопродуктивного скота, ветеринарно-оздоровительные мероприятия и реконструкция старых животноводческих комплексов.
При этом загрузка производственных мощностей переработчиков сырьем не превышает 55%. Таким образом, увеличение объемов переработки происходит на фоне снижения производства молока внутри региона.
По итогам января—сентября предприятия нарастили выпуск сгущенных молочных консервов на 15,2%, до 41,8 млн условных банок, творога — на 15%, до 19,3 тыс. тонн, питьевого молока — на 8,8%, до 320,9 тыс. тонн. Производство сметаны увеличилось на 0,3%, до 27,7 тыс. тонн.
В то же время выпуск сливочного масла и масляных паст сократился на 7,3%, до 8,6 тыс. тонн, сыров и сырных продуктов — на 1,5%, до 17,7 тыс. тонн, кисломолочной продукции — на 1%, до 104,8 тыс. тонн.