За девять месяцев сельхозорганизации снизили производство молока на 2,3%, крестьянско-фермерские хозяйства — на 2,7%, хозяйства населения — на 11,7%. В министерстве объяснили динамику сокращением поголовья коров. Среди причин ведомство назвало оптимизацию крупных агрохолдингов, закрытие нерентабельных ферм и перераспределение ресурсов на более перспективные площадки. На объемы производства также повлияли плановая выбраковка низкопродуктивного скота, ветеринарно-оздоровительные мероприятия и реконструкция старых животноводческих комплексов.