Большая часть вопросов направлена через чат-бот в мессенджере «Макс» — с 19 ноября таким способом поступило 1 045 обращений, или 59% от общего числа. Еще 646 сообщений (36%) жители оставили по многоканальному телефону. Через портал госуслуг поступило 94 обращения (5%).