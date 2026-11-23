На прямую линию губернатора Кубани поступило почти 1,8 тысячи обращений
За четыре дня на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поступило 1,785 тыс. обращений жителей. Более 500 сообщений приняли за минувшие выходные, сообщает администрация региона.
Большая часть вопросов направлена через чат-бот в мессенджере «Макс» — с 19 ноября таким способом поступило 1 045 обращений, или 59% от общего числа. Еще 646 сообщений (36%) жители оставили по многоканальному телефону. Через портал госуслуг поступило 94 обращения (5%).
Господин Кондратьев ответит на вопросы жителей в прямом эфире 3 декабря. Начало трансляции запланировано на 12:00.