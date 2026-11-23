В Самарской области с 23 ноября лесная охрана усиливает патрулирование и контроль за хвойниками
С 23 ноября по 31 декабря лесная охрана Самарской области усиливает патрулирование. Особое внимание уделяется молодым хвойникам, сообщает минприроды региона.
В ведомстве отмечают, что ежедневно работают 16-32 мобильные группы, состоящие из сотрудников минприроды, лесничеств, полиции. Также помощь специалистам оказывают 106 общественных инспекторов в 16-и лесничествах.
За незаконную рубку молодых сосен и елей грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ и возмещение ущерба.