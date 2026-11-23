Согласно извещению, ДК находится в удовлетворительном состоянии, однако требует ремонта. Инженерные коммуникации здания разукомплектованы, часть радиаторов отопления демонтирована, помещения захламлены строительным мусором. На втором этаже зафиксирована несанкционированная перепланировка — снесена стена между комнатами № 13 и № 14. Также участок частично попадает в охранные зоны газопровода и объектов электросетевого хозяйства, в зону размещения ЛЭП. Земля относится к территориальной зоне «Ц-7» (высшие учебные заведения и научные комплексы) и расположена в границах приаэродромной территории аэродрома «Приволжский».