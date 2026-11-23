«ДОМ.РФ» продает ДК Астраханского университета за 68,6 миллиона рублей
Объект расположен в Трусовском районе Астрахани
ПАО «ДОМ.РФ» выставило на торги федеральное имущество в Трусовском районе Астрахани. “Ъ” нашел подробности в ГИС «Торги».
Лот включает дворец культуры (ДК) Астраханского государственного университета (АГУ) на Коновалова, 2 площадью 6,2 кв. м, благоустроенную площадку площадью 1,16 кв. м и земельный участок 23,32 тыс. кв. м. Начальная цена комплекса — 68,6 млн руб. без НДС, из которых 19,1 млн руб. — за землю, 48,54 млн руб. — за здание ДК, 960 тыс. руб. — за площадку.
Шаг аукциона составляет 686 тыс. рублей, задаток — 6,86 млн руб. Заявки от желающих приобрести лот принимают до 7 декабря. Итоги розыгрыша подведут 11 декабря.
Согласно извещению, ДК находится в удовлетворительном состоянии, однако требует ремонта. Инженерные коммуникации здания разукомплектованы, часть радиаторов отопления демонтирована, помещения захламлены строительным мусором. На втором этаже зафиксирована несанкционированная перепланировка — снесена стена между комнатами № 13 и № 14. Также участок частично попадает в охранные зоны газопровода и объектов электросетевого хозяйства, в зону размещения ЛЭП. Земля относится к территориальной зоне «Ц-7» (высшие учебные заведения и научные комплексы) и расположена в границах приаэродромной территории аэродрома «Приволжский».
16 сентября «Дом. РФ» выставлял ДК АГУ на торги по той же стоимости. Заявки принимали до 26 октября. Желающих приобрести лот не нашлось.