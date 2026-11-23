Сварщик из Оренбуржья спалил чужую Mazda и автосервис на 3 млн рублей
Происшествие случилось из-за неосторожного обращения с огнем
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в автосервисе в Оренбургской области с причинением ущерба на 3 млн рублей. В преступлении обвиняется 33-летний местный житель. Об этом сообщает прокуратура.
По версии следствия, из-за действий обвиняемого, работавшего в автосервисе сварщиком, произошел пожар, который повредил чужое имущество. Происшествие случилось 30 июля 2026 года.
Установлено, что фигурант проводил сварочные работы на территории автосервиса, во время которых произошло возгорание. Огонь повредил оборудование и уничтожил автомобиль Mazda.
Общая сумма ущерба превысила 3 млн руб. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем (ст. 168 УК РФ). В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.