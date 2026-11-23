На Дону изменят порядок отбора проектов, предложенных жителями
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в Законодательное собрание проект поправок, предусматривающий передачу региональному правительству полномочий по установлению порядка выдвижения, внесения и обсуждения инициативных проектов, претендующих на финансирование из областного бюджета. Сейчас эти процедуры регулируются в том числе муниципальными нормативными актами. С законопроектом ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, правительство региона будет устанавливать единые правила участия жителей в выдвижении и обсуждении инициатив, в том числе с использованием интернета. Предполагается закрепить возможность онлайн-голосования для выявления мнения граждан о поддержке проектов. Муниципалитеты при этом сохранят участие в организации и реализации инициатив, но порядок их выдвижения и рассмотрения будет определяться на региональном уровне.
Законопроект также предусматривает исключение из областного закона трех положений, содержащихся в пунктах 4–6 части 2 статьи 6. Кроме того, в законодательстве изменят формулировки, связанные с предметом инициативных проектов. Вместо «вопросов местного значения» будет использоваться понятие «вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения». Эти поправки связаны с переходом на положения нового федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.
Изменится и порядок информирования жителей. Информацию об инициативных проектах и отчеты об их реализации предлагается обнародовать, в том числе путем размещения на официальных сайтах муниципалитетов. Интернет также будет использоваться для выявления мнения граждан о поддержке предлагаемых инициатив.
Новые правила выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения проектов будут применяться к инициативам, претендующим на субсидии из областного бюджета, конкурсный отбор которых объявят после 1 января 2027 года. Сам законопроект вступит в силу со дня официального опубликования после его принятия.