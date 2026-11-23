Согласно документу, правительство региона будет устанавливать единые правила участия жителей в выдвижении и обсуждении инициатив, в том числе с использованием интернета. Предполагается закрепить возможность онлайн-голосования для выявления мнения граждан о поддержке проектов. Муниципалитеты при этом сохранят участие в организации и реализации инициатив, но порядок их выдвижения и рассмотрения будет определяться на региональном уровне.