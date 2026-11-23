В Поречье-Рыбном начали реставрацию 82-метровой колокольни
В селе Поречье-Рыбное Ростовского округа началась реставрация колокольни церкви Никиты Мученика. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Работы проводятся в рамках трехстороннего соглашения правительства региона с ПСБ и Союзом реставраторов. На первом этапе предстоит восстановить фасады здания. Все работы будут вести с сохранением исторического облика памятника.
«Сохранить такой объект для будущих поколений — наша общая задача. Колокольня является частью исторического облика Поречья-Рыбного и важной достопримечательностью всего региона», — отметил Михаил Евраев.
Проектную документацию подготовил региональный Проектный институт, разрешение на реставрацию выдала областная служба охраны объектов культурного наследия.
Колокольня построена в 1799 году и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Ее высота составляет 82 м. Это самая высокая сельская колокольня в России.
Соглашение предусматривает сотрудничество по сохранению объектов культурного наследия, их дальнейшему использованию, систематизации данных о памятниках и выявлению их инвестиционного потенциала