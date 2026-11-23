Суд не дал взыскать 3,6 млн рублей с водоканала за «пиратские» программы «1С»
Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без удовлетворения кассационную жалобу АО «Группа 1С» на решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, которые отказали во взыскании 3,6 млн руб. компенсации с МУП «Новокубанский городской водоканал» за нарушение исключительных прав на программы для ЭВМ «1С:Предприятие 7.7». Об этом сообщается в постановлении суда.
Спор начался после того, как в июле 2024 года сотрудники полиции при осмотре помещения предприятия в Новокубанске изъяли системный блок Dexp. Компьютерно-техническая экспертиза обнаружила на жестких дисках установочные пакеты программных продуктов «1С:Предприятие 7.7». Однако в возбуждении уголовного дела в отношении директора предприятия было отказано за отсутствием состава преступления.
Позже экспертиза, которую назначил арбитражный суд, показала: на сервере предприятия продукты «1С:Предприятие 7.7» не установлены, признаки их текущей эксплуатации отсутствуют, а обнаруженные файлы имеют признаки резервных копий. Суд констатировал отсутствие достоверно подтвержденного факта использования ответчиком спорных программ в хозяйственной деятельности и в иске отказал.
Апелляция с этим согласилась, но добавила новые аргументы. Выяснилось, что осмотр проводился без понятых, а фотоматериалы полицией представлены не были. Кроме того, суд критически оценил протокол осмотра, указав, что участвовавший в нем специалист ранее являлся представителем общества «1С» и находился во взаимосвязи с представителем истца.
«Группа 1С» обратилась в СИП, настаивая, что специалист не состоит в договорных отношениях с истцом, а выводы апелляции о нарушениях УПК противоречат материалам дела. Истец также указывал, что сам факт хранения дистрибутивов является способом использования произведений, а отказ в возбуждении уголовного дела не может служить основанием для отказа в иске.
СИП, проверив законность судебных актов исходя из доводов жалобы, не нашел оснований для их отмены.