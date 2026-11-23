Апелляция с этим согласилась, но добавила новые аргументы. Выяснилось, что осмотр проводился без понятых, а фотоматериалы полицией представлены не были. Кроме того, суд критически оценил протокол осмотра, указав, что участвовавший в нем специалист ранее являлся представителем общества «1С» и находился во взаимосвязи с представителем истца.