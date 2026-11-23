ТАСС: бывший вице-губернатор Кубани Коробка признал вину по делу о мошенничестве
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка признал вину по делу о мошенничестве с земельным участком и раскаялся в содеянном. Об этом он заявил в ходе заседания Динского районного суда, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос судьи о признании вины, господин Коробка подтвердил, что признает себя виновным. На заседании также присутствовал потерпевший — генеральный директор строительной компании Сиябанд Намоев.
По версии следствия, в ноябре 2025 года Андрей Коробка предложил застройщику за вознаграждение содействовать изменению вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Речь шла о переводе территории из промышленной зоны в категорию земель, предназначенных для строительства многоквартирных домов. Впоследствии на расчетный счет подконтрольной бывшему чиновнику организации «Первореченский спортивный клуб» было перечислено 15 млн руб. Следствие считает, что господин Коробка не выполнил взятые на себя обязательства и похитил полученные средства.
В апреле Ленинский районный суд Краснодара отправил бывшего вице-губернатора под стражу на время предварительного следствия. Позднее он был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. В октябре Краснодарский краевой суд смягчил ему меру пресечения, заменив заключение под стражу подпиской о невыезде.
В ходе заседания также сообщалось, что Андрей Коробка женат и воспитывает троих детей, двое из которых несовершеннолетние. Один ребенок не достиг 14-летнего возраста.