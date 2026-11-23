По версии следствия, в ноябре 2025 года Андрей Коробка предложил застройщику за вознаграждение содействовать изменению вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Речь шла о переводе территории из промышленной зоны в категорию земель, предназначенных для строительства многоквартирных домов. Впоследствии на расчетный счет подконтрольной бывшему чиновнику организации «Первореченский спортивный клуб» было перечислено 15 млн руб. Следствие считает, что господин Коробка не выполнил взятые на себя обязательства и похитил полученные средства.