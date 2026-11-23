Потерпевшему по делу экс-вице-губернатора Кубани Коробки вернули ущерб
Родственники бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возместили ущерб генеральному директору строительной компании Сиябанду Намоеву по уголовному делу о мошенничестве. Потерпевший заявил об отсутствии финансовых претензий к подсудимому и попросил суд не назначать ему строгого наказания. Об этом сообщает ТАСС из зала Динского районного суда.
«Ущерб погашен, финансовых претензий не имею»,— заявил господин Намоев в ответ на вопрос государственного обвинителя. По его словам, деньги ему вернули родственники Коробки. Потерпевший также попросил суд учесть это обстоятельство при вынесении приговора.
В ходе заседания подсудимый Коробка принес господину Намоеву извинения за содеянное. Ранее бывший вице-губернатор признал вину в мошенничестве и заявил о раскаянии.
Динской районный суд 23 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Коробки. По версии следствия, в ноябре 2025 года он предложил застройщику за денежное вознаграждение помочь изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Речь шла о переводе земли из промышленной зоны под строительство многоквартирных домов.
Застройщик перечислил 15 млн руб. на расчетный счет организации «Первореченский спортивный клуб», подконтрольной Андрею Коробке. При этом взятые на себя обязательства обвиняемый не выполнил, а полученные деньги, по версии правоохранителей, похитил.
В апреле Ленинский районный суд Краснодара арестовал подсудимого Коробку на время предварительного следствия. Также он был освобожден от должности в связи с утратой доверия. В октябре Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.