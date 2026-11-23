На Кубани произвели рекордные 295 млн банок сахарной кукурузы
Предприятия Краснодарского края произвели 295 млн банок сахарной кукурузы из нового урожая. Это рекордный показатель за последние шесть лет. Переработкой культуры в регионе занимаются семь предприятий.
Готовую продукцию поставят в магазины Краснодарского края и других регионов России. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Производством консервированной сахарной кукурузы в регионе занимаются семь предприятий. Они перерабатывают урожай, выпуская продукцию для реализации в торговых сетях Кубани и других субъектов страны.
В этом году объем производства достиг 295 млн банок. Такой показатель стал максимальным за последние шесть лет.
Глава региона поблагодарил сельхозпроизводителей и переработчиков за полученный урожай и вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.