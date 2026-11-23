В Краснодаре сообщили о результатах диспансеризации за год
С начала 2026 года диспансеризацию в Краснодаре прошли более 560 тыс. человек. Обследование проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Диспансеризация позволяет выявлять заболевания и факторы риска на ранних стадиях, в том числе до появления первых симптомов. Регулярное прохождение обследований помогает своевременно обнаружить отклонения в состоянии здоровья и при необходимости начать лечение.
Гражданам в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендуют проходить один раз в три года. После достижения 40 лет обследование необходимо проходить ежегодно.
Первый этап диспансеризации включает анкетирование, измерение роста, веса, окружности талии и артериального давления. Также пациентам проводят анализы крови и флюорографию. С 35 лет в перечень обследований входит электрокардиография.
В зависимости от возраста и пола пациента врач может назначить дополнительные исследования, в том числе онкологические скрининги. Если в ходе первого этапа обнаруживают отклонения, пациента направляют на дополнительное обследование для уточнения состояния здоровья.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в регистратуру медицинского учреждения или записаться на обследование через портал «Госуслуги».
Диспансеризация проводится бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».