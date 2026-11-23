В других регионах России оценки причин различаются. Наиболее высокую долю тех, кто считает требования к кандидатам слишком строгими, зафиксировали в Забайкалье (31%), Хакасии (25%) и Томской области (22%). В том, что ученики недостаточно хорошо подготовлены, чаще всего убеждены жители Нижегородской области (50%), Югры и Хакасии (по 46%). Версия о сговоре инспекторов, инструкторов и автошкол наиболее популярна в Ленинградской (44%) и Московской (42%) областях, а также в Санкт-Петербурге (41%).