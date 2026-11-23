На Кубани 35% водителей верят в сговор инспекторов и автошкол при сдаче на права
Большинство опрошенных автолюбителей Краснодарского края считают, что низкая доля кандидатов, сдающих экзамен на водительские права с первого раза, связана с возможным сговором сотрудников Госавтоинспекции, инструкторов и автошкол либо с совокупностью разных причин. Таковы результаты опроса, проведенного всероссийским автомобильным порталом «Дром».
В коррупционной составляющей экзаменов уверены 35% респондентов из Краснодарского края. Еще 36% считают, что на результаты влияют сразу несколько факторов. При этом 20% опрошенных полагают, что кандидаты просто недостаточно хорошо освоили навыки вождения, а 9% связывают низкую успешность сдачи с чрезмерно жесткими требованиями экзаменаторов.
В других регионах России оценки причин различаются. Наиболее высокую долю тех, кто считает требования к кандидатам слишком строгими, зафиксировали в Забайкалье (31%), Хакасии (25%) и Томской области (22%). В том, что ученики недостаточно хорошо подготовлены, чаще всего убеждены жители Нижегородской области (50%), Югры и Хакасии (по 46%). Версия о сговоре инспекторов, инструкторов и автошкол наиболее популярна в Ленинградской (44%) и Московской (42%) областях, а также в Санкт-Петербурге (41%).
Отдельные участники опроса указали на изменение мотивации будущих водителей: по их мнению, часть учеников сегодня идет получать права скорее формально, без достаточного интереса к самому процессу обучения.